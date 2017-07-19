Marche: nuovo ciclo di webinar del progetto 'dritti al punto' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Il nuovo programma formativo conferma l'impegno della Regione Marche nel promuovere un uso consapevole, efficace, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali, in coerenza con il quadro europeo DigComp, attraverso incontri rivolti a specifici e differenti target: studenti delle scuole superiori e universitari, cittadini, imprese, professionisti e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni locali.

'Investire nelle competenze - continua Consoli - significa rendere cittadini, imprese e amministrazioni piu' consapevoli e piu' capaci di cogliere, in sicurezza, le opportunita' offerte dall'innovazione e dalle nuove tecnologie del digitale. L'offerta formativa online andra' dunque ad arricchire ed affiancare l'attivita' dei facilitatori digitali, gia' impegnati ad erogare corsi di formazione in presenza distribuiti presso tutti i punti digitali facili aderenti al progetto Bussola Digitale'.

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