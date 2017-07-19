Marche: linee guida avviso pubblico incentivi assunzione giovani nelle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - Approvate dalla giunta regionale delle Marche le linee guida per l'emanazione dell'avviso pubblico 'Incentivi per l'assunzione di giovani nelle imprese marchigiane' su cui la Regione sta investendo 1,5 milioni di euro. Il provvedimento, finanziato con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Marche 2014-2020, punta a favorire l'occupazione giovanile e a contrastare la difficolta' per i giovani di accedere a lavori stabili e ben retribuiti. I dati piu' recenti confermano infatti una situazione critica, con una netta prevalenza di contratti a termine e una quota ancora troppo bassa di assunzioni a tempo indeterminato, che alimenta la fuga dei giovani dal territorio.

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