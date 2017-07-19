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            Marche: la Regione approva gli indirizzi per la nuova stagione balneare

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Riparte la stagione balneare e la Regione Marche definisce la strategia 2026, puntando su controlli rafforzati e gestione attenta del litorale. Il provvedimento approvato dalla giunta introduce nuove misure per affrontare le criticita' legate ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi, confermando al tempo stesso l'elevata qualita' complessiva delle acque marchigiane. 'Con questo atto - dichiara l'assessore regionale all'Ambiente e alla Difesa della costa, Tiziano Consoli - consolidiamo un sistema di monitoraggio tra i piu' avanzati a livello nazionale e allo stesso tempo prendiamo atto di una sfida sempre piu' complessa'.

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            (RADIOCOR) 26-04-26 15:00:57 (0345)GOV,PA 5 NNNN

              


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