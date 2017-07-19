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            Marche: istituito albo d'onore del volontariato di Protezione Civile -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Potranno essere iscritti all'Albo d'onore i volontari che abbiano partecipato per almeno cinque anni alle attivita' di Protezione Civile e che risultino regolarmente inseriti nella piattaforma informatica regionale del volontariato. L'iscrizione potra' avvenire su proposta delle organizzazioni di volontariato oppure, per alcune figure di rappresentanza del sistema, anche d'ufficio al compimento dell'ottantesimo anno di eta'.

            Gli iscritti potranno partecipare alle cerimonie istituzionali del sistema di Protezione Civile e contribuire, con la propria esperienza, alle attivita' di confronto e approfondimento sui temi del volontariato.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-03-26 14:44:33 (0327)PA 5 NNNN

              


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