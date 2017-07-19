Marche: Istat, popolazione in calo con 480.545 residenti (-0,1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente nelle Marche, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 480.545 residenti, in calo rispetto al 2023 (-2.201 individui; -0,1%). Sono i dati forniti da Istat. Quasi un terzo della popolazione vive nella provincia di Ancona (31,2%). Gli stranieri censiti sono 135.023 (+3.012 rispetto al 2023), il 9,1% della popolazione regionale. Provengono da 157 Paesi, prevalentemente da Romania (16,9%), Albania (10,8%) e Marocco (6,6%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e dell'aggiustamento statistico, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi dei saldi migratori interno e con l'estero.

com-Dca

(RADIOCOR) 01-05-26 12:55:36 (0268) 5 NNNN