Marche: contro Peste Suina Africana emanato bando sostegno aziende allevamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 apr - L'aiuto e' concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima dell'80%. E' stabilito un massimale di aiuto pari a 50.000 euro per ogni beneficiario. Gli aiuti sono concessi in baae al Regolamento europeo n. 1408/2013 sugli aiuti in 'de minimis' nel settore agricolo. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 23 aprile 2026 e fino al giorno 23 giugno 2026, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR).

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(RADIOCOR) 05-04-26 15:48:50 (0335)FOOD,PA 5 NNNN