Marche: approvati nuovi servizi flessibili a chiamata trasporto pubblico locale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - 'Il trasporto pubblico locale rappresenta una priorita' strategica per la Regione Marche - dichiara l'assessore al TPL Francesco Baldelli - Stiamo portando avanti un piano concreto di investimenti che punta a rendere il servizio sempre piu' moderno, efficiente e sostenibile. Con il trasporto a chiamata introduciamo un servizio innovativo, sicuro e capace di rispondere alle nuove esigenze dei marchigiani che viaggiano per lavoro, per studio o per raggiungere i centri di servizi. Iniziamo con una sperimentazione negli ambiti urbani per rendere flessibili i collegamenti da e verso quartieri dove il cittadino verra' messo al centro del servizio proponendo destinazione e orari. Poi sara' il momento dei nostri territori interni che vogliamo valorizzare con il diritto alla mobilita''.

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