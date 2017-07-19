Marche: approvati i nuovi piani occupazionali per le Ast di fermo e macerata -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 mag - 'I nuovi piani occupazionali appena approvati - dichiara l'assessore regionale alla Sanita', Paolo Calcinaro - rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il sistema sanitario marchigiano. Con le nuove assunzioni si realizza un intervento che, pur non essendo risolutivo, costituisce un passo in avanti importante. In parte queste risorse andranno a coprire i pensionamenti previsti, ma soprattutto permetteranno di colmare posti rimasti scoperti nel tempo, rafforzando la capacita' di risposta delle strutture sanitarie'.
com-Dca.
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(RADIOCOR) 03-05-26 13:37:51 (0218)SAN,PA 5 NNNN