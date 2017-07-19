Marche: 205 domande per bando su industrializzazione della ricerca
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - Grande partecipazione al bando regionale delle Marche sull'innovazione: il sistema produttivo marchigiano risponde con 205 domande e una richiesta di contributi pari a 51,4 milioni di euro. Il bando 'Industrializzazione dei risultati della ricerca' (PR MARCHE FESR 2021-2027) si chiude con numeri che attestano una vitalita' imprenditoriale ben oltre le attese. A fronte di una dotazione iniziale di 7 milioni di euro, dal 29 settembre 2025 al 27 febbraio 2026 sono state presentate 205 domande, per un volume complessivo di investimenti proposti pari a 107 milioni di euro. Un dato che conferma la forte propensione delle imprese marchigiane a trasformare la ricerca in sviluppo concreto e competitivo.
