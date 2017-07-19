Manifattura: Mecspe-Nomisma, pilastro economia con 486mila imprese a fine 2025

Per 7 imprese su 10 andamento coerente con obiettivi 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - L'industria manifatturiera, con le sue piu' di 486mila imprese attive a fine 2025, si conferma uno dei pilastri dell'economia nazionale e affronta il 2026 con un quadro stabile, pur in un contesto segnato da nuove pressioni competitive. Quasi sette imprese su 10 dichiarano che l'andamento della propria azienda e' coerente con gli obiettivi prefissati per l'anno, mentre il livello di soddisfazione generale rimane buono, con circa il 30% che esprime una soddisfazione alta o molto alta, dimostrando la resilienza e la capacita' delle imprese di mantenere nel tempo risultati in linea con le attese. E' quanto emerge dall'Osservatorio Mecspe realizzato da Nomisma relativo al III quadrimestre 2025 e presentato in occasione dell'apertura della 24esima edizione di Mecspe, la fiera di riferimento per il manifatturiero e le innovazioni per l'industria, organizzata da Senaf a BolognaFiere.

Com-Pan

(RADIOCOR) 07-03-26 15:58:16 (0361) 5 NNNN