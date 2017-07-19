Maltempo: Upi, le Province chiedono interventi d'urgenza sulla viabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Prevedere interventi di straordinaria urgenza per ripristinare nel piu' breve tempo possibile i collegamenti interrotti, provvedendo anche con strutture temporanee in sostituzione dei ponti crollati; stanziare risorse straordinarie a favore delle Province colpite dall'emergenza, per consentire il ripristino immediato della viabilita' provinciale. Sono queste le richieste avanzate dalle Province, nell'ordine del giorno approvato oggi all'unanimita' dal Comitato Direttivo UPI, a sostegno delle Province delle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia. Il Comitato Direttivo Upi, poi, nell'ordine del giorno rivolge un appello al Governo ad aprire al piu' presto un tavolo di confronto con Regioni, Province e Comuni per discutere delle norme sul coordinamento delle situazioni di emergenza in modo da ricostituire un quadro unitario di sistema che consenta al Paese una risposta piu' efficiente.

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