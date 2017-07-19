Maltempo: Regione Lombardia, allerta gialla dalla mezzanotte
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di lunedi' 13 aprile fino alla mezzanotte del 14 aprile.
Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimita' delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso e' importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell'allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.
Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sara' attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in citta'.
com-rmi
(RADIOCOR) 12-04-26 14:54:33 (0364) 5 NNNN