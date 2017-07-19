Magis: entra in funzione impianto fotovoltaico Trissino, 8,8 Mwp di potenza picco

Capacita' 12 Gwh energia elettrica l'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mag - E' entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal Gruppo Magis a Trissino, in provincia di Vicenza. L'impianto e' il piu' grande parco fotovoltaico del Gruppo in Veneto e il secondo del Gruppo in Italia. Realizzato in un'area precedentemente destinata ad attivita' estrattive (ex cava e discarica), l'impianto ha una potenza di picco di 8,8 Mwp e produrra' 12 Gwh di energia elettrica all'anno, equivalenti al fabbisogno energetico annuo di oltre 4.000 famiglie, evitando al contempo l'emissione in atmosfera di circa 5.000 tonnellate di CO2 all'anno. L'entrata in esercizio dell'impianto di Trissino, che permette al Gruppo di raggiungere oltre 82 Mw di potenza installata da fonte solare, si inserisce nel percorso di sviluppo tracciato dal Piano industriale al 2030 che, sul fronte degli impianti, prevede 508 milioni di euro destinati alla realizzazione di impianti di generazione 100% rinnovabili. 'L'entrata in esercizio dell'impianto di Trissino rappresenta un ulteriore avanzamento nel programma di sviluppo del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili. La sua realizzazione e' il frutto di una proficua collaborazione con le istituzioni locali e di un dialogo costruttivo con il territorio, con l'obiettivo di garantirne sviluppo e sostenibilita' ambientale', ha commentato in una nota Federico Testa, presidente di Magis.

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