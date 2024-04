Made in Italy: Urso, 15 aprile giornata per celebrare nostro saper fare

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - 'Oggi celebriamo la prima Giornata Nazionale del Made in Italy, nell'anniversario della nascita del genio italiano Leonardo Da Vinci. Un'occasione importante per evidenziare l'eccellenza, la creativita' e l'ingegno che contraddistinguono i prodotti italiani nel mondo e per ispirare e coinvolgere le nuove generazioni alle professioni tipiche che ne sono a fondamento'. Cosi' su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 'Dalla moda al design, dal cibo all'arte, il Made in Italy rappresenta il meglio del nostro saper fare, frutto di una tradizione millenaria e di una costante ricerca di innovazione. Un patrimonio prezioso, che ci rende orgogliosi di essere italiani e che contribuisce in modo significativo all'economia del nostro Paese', ha sottolineanto Urso, spiegando che 'lo facciamo con centinaia di eventi realizzati in ogni Regione, per evidenziare le specificita' e le tipicita' dei nostri territori' e ringraziando 'gli imprenditori, gli artigiani, i lavoratori e le lavoratrici che, con passione e dedizione, danno vita ogni giorno alle eccellenze del Made in Italy. Grazie a loro, il nostro Paese e' conosciuto e apprezzato in tutto il mondo anche per la qualita' delle sue produzioni. Insieme, possiamo fare ancora di piu' per far crescere il Made in Italy e renderlo sempre piu' competitivo nel mondo'.

Fla-

(RADIOCOR) 15-04-24 10:23:39 (0185) 5 NNNN