Made in Italy: Spada, imprese motore del Paese, vanno valorizzate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Valorizzare il Made in Italy significa valorizzare quelle imprese che ci permettono di essere una delle piu' straordinarie economie del pianeta". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, in occasione dell'evento a Milano "La giornata del Made in Italy", organizzata da Mimit, Comune di Milano e Assolombarda.

"La manifattura italiana oggi non e' piu' soltanto moda, arredo e cibo, che comunque restano dei pilastri dell'economia, ma anche macchinari avanzati, tecnologie, mezzi di trasporto, chimica, farmaceutica e molto altro ancora", ha aggiunto Spada, sottolineando: "sono queste eccellenze che negli ultimi anni hanno permesso all'Italia di crescere piu' del resto d'Europa e alla nostra regione di fare ancora meglio del resto del Paese". Per capire "la forza" della Lombardia, "basti pensare che, se l'export italiano nel 2023 e' rimasto sul massimo storico di 626 miliardi di euro, la Lombardia ha registrato un nuovo export record di 164 miliardi di euro. Ora piu' che mai serve rafforzare il tessuto economico traino del Paese attraverso una politica industriale concreta e lungimirante sui dossier strategici per il futuro, come materie prime critiche, transizione ecologica, intelligenza artificiale, difesa".

