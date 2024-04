Made in Italy: Schillaci, dieta mediterranea eccellenza pro salute -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Il ministero della Salute, sempre nell'ambito della Giornata, ha realizzato, insieme alla Federazione italiana delle societa' mediche e scientifiche, una guida con indicazioni per seguire un'alimentazione corretta e sana secondo i principi della dieta mediterranea con un focus specifico sui bambini e sugli anziani. L'impatto benefico sulla salute della dieta mediterranea e' anche al centro dell'evento promosso sempre dal ministero presso il Parco archeologico di Paestum e Velia. Significativo il contributo di esperti del mondo scientifico e accademico, a sostegno dell'importanza dell'impatto sulla prevenzione dei corretti stili di vita.

Alla giornata partecipa anche lo chef Alessandro Circiello, presidente dell'Unione regionale cuochi Lazio, autore di un menu basato sui cinque colori della dieta mediterranea per testimoniare come si puo' mangiare in modo salutare senza rinunciare al gusto. Come riconoscimento per il contributo agli studi che hanno permesso di far conoscere il valore della dieta mediterranea per la salute su basi scientifiche, il ministro ha consegnato un attestato alla famiglia Keys e all'associazione dieta mediterranea Ancel Key.

