Made in Italy: Meloni, celebriamo marchi storici in congiuntura difficile -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - "Oggi - ha aggiunto Meloni - celebriamo quello che sappiamo fare meglio, quello che ci rende amati e apprezzati nel mondo, quello che rende l'Italia la Nazione dell'ingegno, della creativita', della bellezza. E lo facciamo tagliando un traguardo che ci rende orgogliosi: i mille Marchi storici di interesse nazionale, iscritti nel registro del ministero delle Imprese e del Made in Italy. E' un traguardo che racconta tanti aspetti della nostra identita', e di quello che ci caratterizza come italiani. Ci parla del talento dei nostri imprenditori, della vitalita' delle nostre imprese, dell'eccellenza industriale dei nostri produttori. E di un tessuto dinamico e solido, come quello dei marchi storici, che genera quasi 100 miliardi di fatturato e da' lavoro a oltre 350 mila persone".

Oggi, ha aggiunto, "celebriamo la forza, il protagonismo, la diversificazione produttiva delle nostre imprese. Lo facciamo in una fase complessa, probabilmente la piu' difficile congiuntura degli ultimi decenni, ma con una consapevolezza: che l'Italia puo' dimostrare ancora una volta di che pasta e' fatta, e' in grado di raggiungere nuovi traguardi".

Rivolgendosi a imprenditori e lavoratori Meloni lancia infine un messaggio: "credete nell'Italia, credete in cio' che siamo, credete nelle nostre e nelle vostre potenzialita'.

Cogliete ogni occasione e trasformatela in opportunita', come nessun altro sa fare. Noi ci siamo e saremo sempre al vostro fianco. E non ci stancheremo di fare la nostra parte, per costruire un'Italia piu' forte, solida e prospera. Ma, soprattutto, piu' fiera e orgogliosa di se' stessa".

Sim

(RADIOCOR) 15-04-26 12:00:40 (0320)GOV 5 NNNN