Made in Italy: De Carlo (FdI), prosegue tour veneto a sostegno eccellenze italiane
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Si svolgera' lunedi' 27 aprile la seconda tappa del tour dedicato al Made in Italy promosso dal senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della commissione Industria del Senato.
'Dopo la tappa nella provincia di Treviso con l'evento 'La prima volta non si scorda mai', arriviamo in Polesine con il tour di quelle aziende che hanno contribuito a far grande l'Italia nel mondo', afferma il senatore presentando l'iniziativa. "Partiremo alle ore 11,15 con il distretto della Giostra, nello specifico con la visita alle aziende: 'Technical Park', 'Parente Fire Work' e 'Cmc Caravan'.
Immancabile, poi, anche il passaggio al Museo della Giostra.
Il tour proseguira' con la visita alla 'Cartotecnica Senigaglia', azienda rinomata anche per la produzione delle figurine. Sara' poi la volta della visita alla sede della Pasta 'Fracasso', uno degli esempi imprenditoriali piu' significativi per la capacita' di produrre prodotti straordinari coniugando tradizione ed innovazione. La chiusura della giornata si svolgera', invece, al 'birrificio Voio' di Rovigo, dove racconteremo le novita' legislative in cantiere riguardante il settore".
com-nep.
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