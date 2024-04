Made in Italy: Barilla (Unionfood), alimentare modello unico di sinergia tra imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - 'L'eccellenza del Made in Italy nel settore alimentare e' una preziosa eredita' che le nostre aziende stanno gia' proiettando verso il futuro con un costante impegno per la sostenibilita' e l'innovazione'. Cosi' Paolo Barilla, presidente Unionfood, in occasione della giornata nazionale del made in Italy, che si celebrera' il prossimo 15 aprile. 'Le aziende italiane rappresentano da sempre un punto di riferimento nel mondo per la gioia del cibo di qualita'. Il Made in Italy alimentare e' un modello unico dove le pmi operano in maniera integrata con medie imprese piu' strutturate e le grandi imprese competitive sui mercati internazionali. Un esempio virtuoso di radicamento territoriale, fatto soprattutto di realta' familiari, dalla storia anche centenaria, che generano occupazione, ricchezza e valore condiviso'.

