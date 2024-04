Luxury Summit: Della Valle, sostenere artigianato per qualita' Made in Italy

'Vedo grande interesse anche da parte del governo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - 'L'artigianato va assolutamente supportato', perche' 'la qualita' del Made in Italy, che vogliamo divulgare nel mondo, passa attraverso l'artigianato'. Lo sottolinea Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato di Tod's, nel corso del Luxury Summit, appuntamento del Sole 24 Ore con il settore del lusso realizzato in collaborazione con HTSI dal titolo 'Formazione e sostenibilita' 4.0'.

'Vedo un grande interesse, anche a livello governativo, verso il sostegno all'artigianato e ai giovani', aggiunge Della Valle, sottolineando che 'oggi l'artigiano e' merce rara.

Possiamo aprire negozi in tutto il mondo, ma poi nelle fabbriche dobbiamo metterci le persone'. Secondo il patron di Tod's 'c'e' un altro aspetto da non sottovalutare: credo che non si possa pensare di essere ambasciatori del Made in Italy se poi le persone che lavorano nelle nostre aziende non hanno una qualita' della vita accettabile e condizioni lavorative adeguate. Su questo fronte noi siamo in prima fila'. Della Valle ha anche ricordato il progetto con la Regione Marche e gli istituti tecnici per attrarre i giovani e farli diventare 'maestri artigiani".

