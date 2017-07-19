LuVe: Liberali, puntiamo a 2026 in crescita e con accordi su data center in Usa e Cina

Buoni segnali di ripresa anche in Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mar - Per il 2026 "pensiamo di continuare a crescere: abbiamo delle ricerche che ci danno un fatturato atteso nell'ordine di 650-655 milioni di euro, con un'ulteriore progressione in termini di marginalita'. Ma soprattutto speriamo di cominciare a chiudere qualche accordo importante nel mondo dei data center, specialmente negli Stati Uniti e in Cina". Lo ha detto Matteo Liberali, Presidente e Ceo di LuVe, a margine della venticinquesima Euronext Star Conference. Il 2025 e' andato "piuttosto bene" per l'azienda attiva nel settore dello scambio termico e della refrigerazione. "Dopo una partenza lenta siamo tornati a crescere - ha detto Liberali - Abbiamo chiuso la crescita del 3%, abbiamo un fatturato superiore a 605 milioni di euro, ma soprattutto ancora una volta abbiamo segnato un nuovo record nell'Ebitda con un percentuale 14,7% e quasi 89 milioni di euro di valore". Il 2026 si prospetta invece come "un anno sicuramente interessante - ha spiegato il manager - In questi giorni abbiamo completato i primi prodotti e le prime consegne del nuovo sito produttivo in Texas che e' stato realizzato per cogliere opportunita' nel mercato dei data center, della generazione di energia, oltre che dei supermercati, che sono il nostro business tradizionale. Anche in Cina - ha proseguito - ci aspettiamo, dopo un anno non particolarmente brillante, una ripresa del mercato, soprattutto dopo l'investimento nel nuovo sito che abbiamo realizzato a fine 2024. In generale anche in Europa - ha concluso - il mondo dei supermercati, delle pompe di calore, ci lasciano vedere dei buoni segnali di ripresa".

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(RADIOCOR) 25-03-26 13:55:38 (0461) 5 NNNN