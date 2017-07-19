Lombardia: Mattarella (Invitalia), con collaborazione piu' attrazione investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'Siamo qui a dimostrazione che quando le istituzioni collaborano le cose si possono fare, si possono fare rapidamente con efficienza e si possono creare posti di lavoro. Invitalia e' l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, quindi gestisce tutto un pacchetto di incentivi per le imprese, sostiene gli investimenti pubblici e all'interno del suo mandato ha anche una speciale relazione da coltivare con le Regioni e la Lombardia e' la prima con cui abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione'. Lo ha affermato Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, a margine della presentazione della nuova strategia di Regione Lombardia per l'attrazione di investimenti sul territorio. In particolare, Mattarella ha spiegato che l'accordo tra Invitalia e Regione Lombardia si concentra su 'due temi: l'attrazione degli investimenti dall'estero - e oggi siamo qui anche in presenza di tre aziende che sono state accompagnate da Invitalia per investire in Lombardia - e l'altro argomento invece su cui ci concentriamo con la Regione e' lo sviluppo di nuove imprese innovative, trasferimento tecnologico e spin off universitari'.

Fla-.

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