Lombardia: Istat, popolazione in aumento con 33.918 residenti (+0,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Lombardia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 033.918 residenti, in aumento rispetto al 2023 (+21.864 individui; +0,2%). Sono i dati forniti da Istat. Oltre la meta' della popolazione vive nelle province di Milano, Brescia e Bergamo (56,1%). Gli stranieri censiti sono 1.221.520 (+18.382 rispetto al 2023), il 12,2% della popolazione regionale. Provengono da 188 Paesi, prevalentemente da Romania (13,8%), Egitto (9,0%) e Marocco (7,1%). L'aumento rispetto al 2023 e' frutto dei valori positivi del saldo migratorio interno e del saldo migratorio con l'estero, che superano la perdita dovuta al saldo naturale e all'aggiustamento statistico.

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