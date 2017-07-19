Lombardia: intesa con Sace, Simest e Cdp per internazionalizzazione imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Simest, Sace e Regione Lombardia hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per sostenere l'espansione commerciale quale leva strutturale di crescita per il sistema produttivo lombardo, in uno scenario globale caratterizzato da profonde trasformazioni degli equilibri economici, da una crescente competizione tra mercati e da nuove sfide per le catene del valore. Lo hanno reso noto le istituzioni in un comunicato. La partnership consente di affiancare alle politiche regionali di sviluppo il pieno contributo di Cdp, Simest e Sace. Le attivita' definite dall'accordo includono eventi promozionali e country presentation dedicate a mercati strategici, missioni internazionali, strategie di affiancamento operativo e una promozione coordinata degli strumenti di finanza agevolata, di supporto all'export e di intervento in equity. Il protocollo "si inserisce nella piu' ampia strategia del Gruppo Cdp a supporto dell'export e nell'internazionalizzazione delle aziende italiane", ha commentato Andrea Nuzzi, Direttore Business Cdp. "La collaborazione con Regione Lombardia rappresenta un elemento strategico per amplificare l'efficacia degli interventi e accompagnare in modo sempre piu' mirato le Pmi di uno dei territori chiave del Made in Italy", ha aggiunto Vittorio de Pedys, Presidente di Simest. "In uno scenario globale complesso - ha concluso Guglielmo Picchi, Presidente di Sace - fare sistema significa offrire alle aziende un supporto sempre piu' integrato, concreto e vicino ai territori, valorizzando le filiere regionali e la competitivita' del Made in Italy nel mondo".

com-Cog

(RADIOCOR) 30-04-26 13:35:50 (0506) 5 NNNN