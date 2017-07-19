Lombardia: Guidesi, con nuova strategia saremo proattivi in ricerca investitori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - "I numeri confermano il nostro primato italiano rispetto all'attrazione investimenti esteri: valiamo il 40% degli investimenti esteri che arrivano in Italia. Ma non possiamo pero' fermarci al primato nazionale, possiamo e dobbiamo migliorarci'. Lo ha dichiarato l'assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, presentando la nuova strategia regionale per attrarre piu' investimenti sul territorio.

'Questo e' l'obiettivo della nuova strategia di attrazione degli investimenti in cui si evidenzia un ruolo piu' da protagonista e attivo di Regione Lombardia al fine di cogliere opportunita' di nuovi investimenti presentandoci con ecosistemi completi: dalla ricerca, ai fornitori, alle competenze. Proviamo a giocarci la partita dell'attrazione in un campionato piu' difficile e maggiormente competitivo; alziamo il livello, proviamo a migliorarci; vogliamo essere meta internazionale e hub europeo', ha aggiunto Guidesi, sottolineando che, con la nuova strategia, 'avremo un ruolo proattivo, cioe' vuol dire che andremo anche a cercarci gli investitori rispetto alle esigenze che abbiamo dal punto di vista della partecipazione ai nostri ecosistemi'.

Fla-.

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