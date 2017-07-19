Lombardia: Guidesi, con nuova strategia saremo proattivi in ricerca investitori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mag - 'La strategia per l'attrazione degli investimenti in Lombardia entra in una fase operativa con il Piano 2026, strutturato su sette pilastri che coprono l'intero ciclo dell'investimento, dalla 'lead generation' ai 'servizi di aftercare'. L'approccio internazionale e' rafforzato da attivita' promozionali e roadshow nei principali mercati esteri, con 'value proposition' focalizzate su settori ad alto valore aggiunto, supportate da un know-how specialistico e un'analisi dei dati globali. La 'business intelligence' permette di intercettare investitori qualificati e accompagnarli efficacemente nel percorso di insediamento. L'aftercare e' considerato strategico per valorizzare le imprese gia' insediate e favorirne la crescita', ha affermato il direttore generale di Promos Italia, Giovanni Rossi.

Un riconoscimento al valore dell'ecosistema lombardo arriva dalle testimonianze delle imprese internazionali gia' presenti sul territorio. 'Regione Lombardia ha accompagnato il nostro percorso di insediamento, supportandoci nel dialogo con il territorio e nello sviluppo delle competenze necessarie. La Lombardia si distingue per un ecosistema industriale solido e collaborativo, favorevole allo sviluppo di nuovi investimenti', ha dichiarato Carina Solsona Garriga, Coo di Affinity Petcare. 'Abbiamo scelto la Lombardia per la sua posizione strategica, la qualita' delle infrastrutture e un ecosistema industriale unico a livello europeo, che consente di ottimizzare efficienza, sostenibilita' e sviluppo produttivo', ha aggiunto Federico Castelli, amministratore delegato di Rockwoll Italia. 'La Lombardia e' piu' attrattiva di molte regioni europee grazie a una filiera industriale avanzata, competenze di altissimo livello e un forte orientamento all'export. Qui troviamo un luogo dove produrre, innovare e costruire valore nel lungo periodo', ha sottolineato Paolo Bertuzzi, Ceo & Managing Director di Turboden Spa.

Fla-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-05-26 11:35:17 (0323)PA 5 NNNN