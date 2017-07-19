Lombardia: Confindustria, regione principale destinazione imprese estere in Italia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Rispetto ai benchmark tedeschi in Lombardia la quota di imprese estere manifatturiere nei settori High-tech si ferma all'11,3%, contro il 18,0% del Bayern e il 15,7% del Baden-Wurttemberg.

Inoltre, paragonata ai benchmark europei la Lombardia conferma la propria solidita': le imprese estere manifatturiere lombarde si collocano al secondo posto per produttivita', dietro alle multinazionali estere localizzate nell'Auvergne-Rhone-Alpes, ma davanti a quelle della Cataluna, del Baden-Wurttemberg e del Bayern. Nel confronto internazionale il posizionamento delle imprese estere lombarde nel terziario, con una quota del 46% che opera nei servizi knowledge-intensive, e' inferiore soltanto a quella registrata in Bayern (48%). I dati emersi dalla ricerca "fotografano il ruolo strategico del nostro territorio: il quadrilatero di Assolombarda, con fulcro Milano, ospita quasi 14 mila unita' locali di imprese estere che generano ben l'80% del valore aggiunto delle multinazionali estere in Lombardia e il 30% del totale nazionale. Sono attori che fungono da capofila di filiere locali e abilitano reti con PMI, startup e universita', accelerando la competitivita' dell'intero ecosistema", ha detto Giuseppe Notarnicola, Special advisor Centro Studi e Attrazione investimenti esteri di Assolombarda, sottolineando che l'associazione "ha scelto di dedicare un progetto strategico specifico alle multinazionali estere: valorizzarne il contributo, amplificarne la voce, costruire con loro e con tutti gli attori del territorio le condizioni per attrarre nuovi investimenti e fidelizzare quelli gia' presenti. Perche' la competitivita' e' una partita che va giocata insieme".

Ars

(RADIOCOR) 23-03-26 12:20:07 (0259) 5 NNNN