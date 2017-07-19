Lombardia: Cimmino (Confindustria), stabilita' e crescita per attrarre investimenti esteri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - Nel contesto internazionale attuale, "attrarre investimenti esteri non significa piu' soltanto offrire un mercato: oggi sono necessari contesti affidabili, stabili e capaci di accompagnare la crescita". Lo ha detto Barbara Cimmino, vice presidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti, commentando il rapporto sulle imprese estere in Italia e lo sviluppo dei territori, focalizzato sul caso della Lombardia, curato da Confindustria (Osservatorio Imprese Estere), Confindustria Lombardia e Assolombarda, con il coinvolgimento delle altre associazioni territoriali socie di Confindustria Lombardia. "Attrattivita' significa, infatti, semplificazione, certezza del quadro regolatorio, disponibilita' di competenze ed energia competitiva: la competizione tra sistemi economici si gioca sempre di piu' su questi fattori, con un mercato che opera entro un quadro condizionato anche da interessi pubblici e strategici a livello europeo", ha detto Cimmino, spiegando che, in questa sfida, "la Lombardia ha tutte le carte per rafforzare il ruolo di primo polo dell'internazionalizzazione italiana, ma diventa essenziale consolidare il coordinamento tra le tre dimensioni entro le quali si opera, vale a dire quella europea, nazionale e territoriale". Secondo Cimmino, "e' cosi' che si misura la nostra capacita' di attrarre nuovi investimenti e consolidare quelli gia' presenti".

Ars

(RADIOCOR) 23-03-26 12:28:46 (0281) 5 NNNN