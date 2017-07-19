Lombardia: approvata la misura per favorire ingresso "talenti" nelle imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Regione Lombardia lancia la misura 'Talenti - Trasferimento delle conoscenze', per favorire l'ingresso nelle aziende di figure altamente specializzate. Con l'approvazione da parte della Giunta regionale, sotto la regia dell'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, non ci si limita intervenire: la Regione traccia una linea chiara, indicando la direzione al sistema economico nazionale. In un contesto globale in continua trasformazione, l'obiettivo e' netto: rafforzare le piccole e medie imprese lombarde attraverso l'inserimento di dottori di ricerca e professionisti altamente qualificati, trasformando il sapere accademico in leva concreta di crescita. Per la Regione, non si tratta di una misura isolata ma del tassello di una strategia piu' ampia che punta a saldare definitivamente il rapporto tra universita' e imprese. E in questo risiede la diversa visione rispetto al livello nazionale, dove si continua a privilegiare un modello centrato prevalentemente sul rafforzamento del sistema accademico. Regione Lombardia, invece, compie un passo in una differente direzione: porta i talenti dentro le imprese, la' dove l'innovazione si traduce in produzione, occupazione e competitivita'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 15-04-26 16:44:27 (0588) 5 NNNN