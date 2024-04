Liguria: quasi 50 mila assunzioni previste dalle imprese in aprile-giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - In Liguria sono oltre 46mila le entrate previste dalle aziende del territorio nel trimestre aprile-giugno 2024, ovvero quasi 3mila in piu' rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel mese di aprile, con una previsione di oltre 15mila nuove assunzioni, la Liguria e' in crescita del +1.790 rispetto al 2023. Questi i dati Excelsior di Unioncamere: tra i settori trainanti, oltre all'industria, troviamo anche turismo, commercio e servizi alla persona. "Il report descrive una ripresa consolidata in molti ambiti, in particolare nel settore dei servizi, a conferma che prosegue la fase di espansione della nostra economia. Non solo in Liguria, ma per tutto il Nord Ovest, che registra i dati piu' importanti di tutta Italia". Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a commento del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il trimestre aprile-giugno 2024. 'Il mercato del lavoro nella nostra regione sta attraversando un momento di grande dinamismo - aggiunge l'assessore al Lavoro Augusto Sartori - noi in questi ultimi anni stiamo sicuramente dando un marcato contributo grazie alle politiche occupazionali messe in campo e con la virtuosita' dimostrata nel rispettare i parametri governativi del Programma Gol. Abbiamo lanciato la settima edizione del Patto del lavoro nel turismo per il quale stiamo avendo gia' numerose richieste, sono partiti e stanno partendo diversi Career Day e Recruitment Day in tutto il territorio regionale e stiamo rinnovando tutti i nostri Centri per l'Impiego, ultimo quello di Sarzana, che stanno diventando sempre piu' punti di riferimento tra chi cerca e offre lavoro'.

