            Notizie Radiocor

            Liguria: apre bando per contributi a settore pesca -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 feb - L'opportunita' e' rivolta a imprese di pesca, proprietari e armatori di imbarcazioni da pesca professionale marittima, pescatori professionali marittimi. le istanze dovranno riguardare investimenti del costo di almeno 5mila euro. Il bando specifica che non sono ammesse iniziative che comprendono oltre il 80% di spese gia' sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali. La dotazione complessiva e' di 200mila euro.

            com-fro.

