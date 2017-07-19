Liguria: 11,7 mln per efficientamento energetico degli enti locali
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Iniziata a partire dallo scorso 18 marzo la nuova finestra del bando regionale per l'efficientamento energetico degli enti locali in Liguria, con una dotazione di 11,7 milioni di euro e contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese (80% per piccoli Comuni), su progetti da almeno 300mila euro. La misura si svolge nell'ambito del "Pr Fesr 2021-2027" - si legge in una nota - ed e' rivolta a "Comuni liguri con meno di 40 mila residenti, la Citta' Metropolitana di Genova, le Province, le agenzie regionali, gli Enti Parco, le Camere di Commercio e le Autorita' di Sistema Portuale", si legge.
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