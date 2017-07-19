Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Liguria: 11,7 mln per efficientamento energetico degli enti locali -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Ammesse spese per coibentazioni, impianti termici, rinnovabili e sistemi di gestione energetica, con domande aperte fino al 25 marzo "accedendo al Sistema 'Bandi On Line' di Filse", spiega la nota. 'Con la prima finestra di febbraio abbiamo gia' registrato la richiesta di 25 realta' pubbliche, pronte a investire sul territorio ligure piu' di 10 milioni di euro.

            Confidiamo che, con questo nuovo avviso, altre amministrazioni possano sfruttare i contributi regionali per riqualificare energeticamente immobili pubblici o ad uso pubblico', hanno dichiarato nella nota gli assessori Alessio Piana e Paolo Ripamonti.

            imt-com

            (RADIOCOR) 22-03-26 17:18:17 (0339) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.