Liguria: 11,7 mln per efficientamento energetico degli enti locali -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Ammesse spese per coibentazioni, impianti termici, rinnovabili e sistemi di gestione energetica, con domande aperte fino al 25 marzo "accedendo al Sistema 'Bandi On Line' di Filse", spiega la nota. 'Con la prima finestra di febbraio abbiamo gia' registrato la richiesta di 25 realta' pubbliche, pronte a investire sul territorio ligure piu' di 10 milioni di euro.
Confidiamo che, con questo nuovo avviso, altre amministrazioni possano sfruttare i contributi regionali per riqualificare energeticamente immobili pubblici o ad uso pubblico', hanno dichiarato nella nota gli assessori Alessio Piana e Paolo Ripamonti.
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(RADIOCOR) 22-03-26 17:18:17 (0339) 5 NNNN