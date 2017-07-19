Libia: via libera a bilancio statale unificato, prima volta dal 2013

Sotto l'egida degli Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 apr - Gli organi legislativi rivali dell'Est e dell'Ovest della Libia hanno firmato un accordo, sotto l'egida degli Stati Uniti, per unificare la spesa pubblica, per la prima volta dal 2013. Lo ha annunciato la Banca centrale. 'Questo passo riflette un progresso reale verso l'unificazione della politica di bilancio e il rafforzamento della buona gestione della spesa pubblica', ha dichiarato la banca, precisando che l'accordo costituisce 'il primo consenso sulla spesa unificata in tutta la Libia da oltre 13 anni'. L'accordo e' stato firmato da Issa Al-Arebi, rappresentante della Camera dei rappresentanti con sede a Bengasi, e da Abdeljalil Al-Chawish, rappresentante dell'Alto Consiglio di Stato, con sede nella capitale.

La Banca centrale ha ritenuto che questo nuovo accordo rafforzera' la stabilita' finanziaria del Paese ricco di petrolio, lodando il 'ruolo positivo degli Stati Uniti nel sostenere gli sforzi di mediazione' tra le due parti. Il governo di Tripoli di Abdelhamid Dbeibah ha ringraziato il consigliere di Donald Trump per gli affari arabi e africani, Massad Boulos, per il suo 'sostegno agli sforzi di mediazione che hanno portato a questo accordo: si tratta di una tappa che porta con se' segnali promettenti, ma la vera prova rimane l'impegno serio di tutte le parti affinche' si traduca in risultati concreti per i cittadini nella loro vita quotidiana', ha dichiarato in un comunicato.

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(RADIOCOR) 11-04-26 13:51:53 (0306) 5 NNNN