Lazio: stanziati oltre 20,5 mln per spettacolo dal vivo e promozione culturale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Le risorse crescono in modo significativo rispetto agli anni precedenti, +10,21% rispetto al 2025, consolidando un percorso che punta a rafforzare l'intero sistema culturale regionale: dalle fondazioni ai teatri, dai festival ai progetti diffusi nei territori. 'Abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto agli operatori del settore, che rappresentano una delle energie piu' vitali del nostro territorio. Sosteniamo le grandi istituzioni culturali ma allo stesso tempo investiamo con decisione sulle realta' diffuse, sui territori, sulle periferie e sui piccoli comuni, perche' la cultura deve essere un diritto accessibile a tutti, non un privilegio per pochi', continua Baldassarre.

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