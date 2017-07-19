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            Lazio: stanziati 8 mln per il funzionamento delle Comunita' montane

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita' Luisa Regimenti, ha approvato una delibera che stanzia 8.050.000 euro per il funzionamento delle Comunita' montane regionali e della comunita' arcipelago delle Isole ponziane. Una parte delle spese, 7 milioni e 600mila euro, andranno a sostegno delle spese di personale e di gestione da esse certificate per l'anno 2025.

            Circa 400mila euro sono destinati per i compensi dei rispettivi commissari liquidatori per l'anno 2026, da assegnare ai rispettivi enti di appartenenza al termine di ciascun semestre dell'anno in corso. Rispetto agli anni precedenti, quando il fondo ammontava a 6.300.000, con questa delibera la dotazione cresce di 1.750.000 euro.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-03-26 14:46:24 (0316)PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,195 +1,27 17.35.26 1,17 1,195 1,17


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