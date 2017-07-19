Lazio: stanziati 8 mln per il funzionamento delle Comunita' montane -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Investire sulle comunita' montane e' fondamentale per contrastare lo spopolamento, promuovere uno sviluppo sostenibile, valorizzare il territorio e migliorare infrastrutture e servizi. Con queste risorse vogliamo mettere i commissari nelle condizioni di poter incidere sulla qualita' della vita dei cittadini che abitano la montagna e svolgere al meglio le funzioni assegnate dalla legge, a partire dalla tutela ambientale e dalla pianificazione territoriale. La montagna non e' un problema ma una risorsa da valorizzare: insieme alle risorse per i piccoli Comuni e a quelle per le gestioni comunali associate vogliamo continuare ad investire per colmare il gap nei servizi che da decenni esiste tra le aree urbane e i territori d'altura', ha dichiarato l'assessore Luisa Regimenti.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 21-03-26 14:49:08 (0317)PA 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,195
|+1,27
|17.35.26
|1,17
|1,195
|1,17