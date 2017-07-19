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            Lazio: stanziati 8 mln per il funzionamento delle Comunita' montane -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mar - 'Investire sulle comunita' montane e' fondamentale per contrastare lo spopolamento, promuovere uno sviluppo sostenibile, valorizzare il territorio e migliorare infrastrutture e servizi. Con queste risorse vogliamo mettere i commissari nelle condizioni di poter incidere sulla qualita' della vita dei cittadini che abitano la montagna e svolgere al meglio le funzioni assegnate dalla legge, a partire dalla tutela ambientale e dalla pianificazione territoriale. La montagna non e' un problema ma una risorsa da valorizzare: insieme alle risorse per i piccoli Comuni e a quelle per le gestioni comunali associate vogliamo continuare ad investire per colmare il gap nei servizi che da decenni esiste tra le aree urbane e i territori d'altura', ha dichiarato l'assessore Luisa Regimenti.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-03-26 14:49:08 (0317)PA 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,195 +1,27 17.35.26 1,17 1,195 1,17


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