Lazio: stanziati 400mila euro per l'erosione costiera Pomezia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400mila euro per interventi urgenti di protezione del litorale nel comune di Pomezia. Nelle scorse settimane, su richiesta del Sindaco, per affrontare l'emergenza erosione a Torvajanica si era tenuto un tavolo tecnico in Regione nel quale l'assessore Ghera aveva preso l'impegno ad intervenire.

'Abbiamo presentato pochi mesi fa un Piano triennale di Difesa della Costa che prevede 90 milioni di euro di investimenti con l'obiettivo di dare risposte coordinate e organiche al problema dell'erosione. Grazie ad un accordo con l'Universita' di Roma Tre e' in corso lo studio dei fenomeni erosivi e vista l'emergenza segnalata a Torvajanica abbiamo approvato questo importante finanziamento per mettere in protezione la costa, dando supporto al Comune che si era gia' prontamente attivato. L'obiettivo della Regione Lazio e' costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo territoriale', dichiara l'assessore Ghera.

