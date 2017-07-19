Lazio: siglato protocollo tra difensore civico e Anci regionali Lazio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Siglato il protocollo d'intesa tra il Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio, un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione tra istituzioni regionali, amministrazioni comunali e cittadini, promuovendo una maggiore tutela dei diritti e un dialogo piu' diretto con la pubblica amministrazione. L'iniziativa rappresenta un passo significativo nel consolidamento del ruolo della difesa civica regionale quale strumento di garanzia, mediazione e supporto per i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il Protocollo mira, infatti, a favorire la diffusione della conoscenza delle funzioni del Difensore civico, promuovere buone pratiche amministrative e sviluppare forme di collaborazione con i Comuni del Lazio, attraverso il coinvolgimento attivo di Anci Lazio.

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