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            Lazio: siglato protocollo tra difensore civico e Anci regionali Lazio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Siglato il protocollo d'intesa tra il Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio, un accordo finalizzato a rafforzare la collaborazione tra istituzioni regionali, amministrazioni comunali e cittadini, promuovendo una maggiore tutela dei diritti e un dialogo piu' diretto con la pubblica amministrazione. L'iniziativa rappresenta un passo significativo nel consolidamento del ruolo della difesa civica regionale quale strumento di garanzia, mediazione e supporto per i cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il Protocollo mira, infatti, a favorire la diffusione della conoscenza delle funzioni del Difensore civico, promuovere buone pratiche amministrative e sviluppare forme di collaborazione con i Comuni del Lazio, attraverso il coinvolgimento attivo di Anci Lazio.

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            (RADIOCOR) 15-03-26 10:20:26 (0143)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,18 -1,67 17.35.10 1,18 1,215 1,20


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