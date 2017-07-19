Lazio: siglato protocollo tra difensore civico e Anci regionali Lazio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - A margine della firma del Protocollo, il Difensore civico della Regione Lazio Marino Fardelli ha evidenziato il significato dell'accordo.

'Questo Protocollo significa essere ancora piu' a disposizione dei cittadini che si rivolgono ai Comuni.

Vogliamo essere quel ponte capace di accorciare la distanza tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Il dialogo con i Comuni e' fondamentale, e' il nostro pane quotidiano, e vogliamo instaurare un rapporto nuovo, nel quale il Difensore civico non venga percepito come un avversario della pubblica amministrazione, ma come una figura che aiuta il cittadino quando incontra difficolta' nei rapporti con gli uffici pubblici'.

com-Dca.

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