            Notizie Radiocor

            Lazio: risorse garantite e regole semplici per programmazione europea 2028-2034 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - 'Ringrazio il vicepresidente Fitto per avere rassicurato l'assemblea, sottolineando il suo impegno per mantenere le Regioni al centro dell'agenda europea, rispetto alla riforma della politica di coesione e al dibattito sul quadro finanziario relativo alla programmazione europea 2028/2034 - conclude Angelilli - E' stato inoltre apprezzato da tutti il metodo adottato dal vicepresidente Fitto: per la prima volta e' stato avviato un dialogo strategico con le Regioni, per condividere le strategie e rendere il territorio parte attiva del processo decisionale. Questo metodo e' stato gia' utilizzato con successo per la riprogrammazione dei fondi europei della mid term review, con la Regione Lazio che grazie a questa grande opportunita' realizzera' nuove progettualita' per oltre 240 milioni di euro per housing sociale, competitivita', efficientamento idrico'.

