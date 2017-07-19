Lazio: presentato un piano da 4,2 milioni di euro per Etruria meridionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Sono 22 i Comuni del Lazio che potranno beneficiare dei contributi previsti dalla Legge regionale 18/2022, che introduce il Piano straordinario di interventi per lo sviluppo economico e la valorizzazione dell'Etruria meridionale. Il Piano punta a creare un sistema integrato e partecipato di sviluppo territoriale, capace di valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e ambientale, rafforzando al contempo le opportunita' di crescita economica e occupazionale. Le risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio ammontano a 4,2 mln e sono destinate ai 22 Comuni della Citta' metropolitana di Roma Capitale e della provincia di Viterbo. I contributi, distribuiti su tre annualita', prevedono 1,2 mln per spese correnti nel 2026 e 3 mln in conto capitale per opere infrastrutturali nel triennio 2026-2028.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-04-26 14:35:38 (0323)PA 5 NNNN