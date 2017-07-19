Lazio: presentato un piano da 4,2 milioni di euro per Etruria meridionale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Abbiamo voluto riservare una particolare attenzione al comprensorio dell'Etruria meridionale, l'area compresa tra Civitavecchia, i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano e Fiumicino, per rafforzare la connessione e la capacita' attrattiva di territori ad alta frequentazione e con grande potenziale ricettivo, dal litorale all'entroterra. Partendo dalla presenza di importanti scali come il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino, intendiamo attivare una nuova leva di sviluppo attraverso collegamenti potenziati, attivita' sostenibili, riqualificazione urbana, restauro del patrimonio storico e servizi turistici qualificati. L'obiettivo e' migliorare la fruizione della risorsa mare, del patrimonio archeologico etrusco-romano e delle mete naturalistiche, come il Parco regionale dei Laghi di Bracciano e Martignano e le sorgenti termali' ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

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