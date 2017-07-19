Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Lazio: presentato un piano da 4,2 milioni di euro per Etruria meridionale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Abbiamo voluto riservare una particolare attenzione al comprensorio dell'Etruria meridionale, l'area compresa tra Civitavecchia, i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano e Fiumicino, per rafforzare la connessione e la capacita' attrattiva di territori ad alta frequentazione e con grande potenziale ricettivo, dal litorale all'entroterra. Partendo dalla presenza di importanti scali come il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino, intendiamo attivare una nuova leva di sviluppo attraverso collegamenti potenziati, attivita' sostenibili, riqualificazione urbana, restauro del patrimonio storico e servizi turistici qualificati. L'obiettivo e' migliorare la fruizione della risorsa mare, del patrimonio archeologico etrusco-romano e delle mete naturalistiche, come il Parco regionale dei Laghi di Bracciano e Martignano e le sorgenti termali' ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 26-04-26 14:35:59 (0324)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,40 -2,44 17.35.21 1,375 1,435 1,435


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.