Lazio: ok intesa per riqualificare il Quarticciolo a Roma
Stanziamento di 53 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - Uno stanziamento di 53 milioni di euro per il recupero infrastrutturale, sociale, ambientale, sanitario, economico del Quarticciolo, quartiere periferico di Roma. E' quanto prevede il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina presso la Regione Lazio tra il governatore Francesco Rocca, il presidente dell'Ater di Roma Orazio Campo e dal commissario di governo per gli interventi nelle aree ad alta vulnerabilita' sociale Orazio Campo. La Regione Lazio mette a disposizione 30 milioni di risorse Fesr Lazio 2021-2027.
Altri 23 milioni vengono da risorse Fsc 2021-2027.
Fro.
