Lazio: ok intesa per riqualificare il Quarticciolo a Roma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - Con le risorse provenienti dalla Regione Lazio saranno realizzati: il recupero di 78 alloggi Ater inagibili; la manutenzione straordinaria di circa 500 alloggi; la rimozione delle barriere architettoniche a beneficio di oltre 300 nuclei familiari; la realizzazione di nuove centrali termiche a servizio di circa 600 alloggi. Complessivamente saranno eseguiti interventi su due terzi del patrimonio Ater presente al Quarticciolo (2.276 appartamenti), ossia piu' di 1.500 alloggi che vedono coinvolti circa 2.300 abitanti. I 23 milioni di fondi statali serviranno per un 'Piano straordinario di interventi' che include: la riqualificazione della piazza del Quarticciolo con la risistemazione degli spazi pubblici; il recupero dei locali commerciali di proprieta' Ater; la realizzazione di un nuovo asilo nido; la riqualificazione e messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici del quartiere. Prevista inoltre la rigenerazione urbana degli ex padiglioni Caba, in viale Palmiro Togliatti, che ospiteranno il Punto Unico di Accesso ai servizi socioassistenziali municipali. Saranno inoltre attivati nuovi spazi di innovazione e inclusione sociale, dedicati ad attivita' laboratoriali nei settori dell'artigianato, della comunicazione, delle nuove tecnologie e dell'economia circolare, con l'obiettivo di creare opportunita' di partecipazione, formazione e sviluppo per la comunita' locale. A questi interventi si aggiunge l'iniziativa della Regione Lazio del bando 'Donne e Impresa' con almeno 300mila euro alle imprenditrici che si localizzano nel quartiere, oltre al rafforzamento amministrativo dell'Ater Roma, per gestire il programma, e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nell'area.

