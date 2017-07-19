Lazio: ok a investimenti in edilizia sanitaria e tecnologie per 153,8 milioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 9 apr - La Giunta regionale del Lazio, su proposta del presidente Francesco Rocca, ha approvato il programma degli investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria e per l'ammodernamento e il potenziamento tecnologico di apparecchiature di elevato livello tecnologico e di medio basso livello tecnologico, a valere sulle risorse relative agli utili di esercizio 2023 e 2024. Il piano - comunica la Regione - e' finanziato per un importo complessivo di 153.829.693,83 euro e prevede interventi destinati alla sostituzione e al potenziamento di apparecchiature a elevata (esempio acceleratori lineari, Pet-Tc) e medio-bassa tecnologia (a esempio letti, defibrillatori), nonche' per opere di edilizia sanitaria. Tra gli interventi di rilievo, nuovi siti di radioterapia presso le Asl Roma 3 e Roma 4, oltre al potenziamento dei sistemi Pet-Ct al Policlinico Umberto I e all'Ao San Camillo Forlanini. Per le province, la dotazione di nuovi mammografi agli ospedali Santa Maria Goretti di Latina e Dono Svizzero di Formia, sono previsti nuovi defibrillatori per le strutture ospedaliere e della Tac per l'ospedale di Sora e la nuova risonanza magnetica del nuovo Ospedale di Amatrice. 'La Giunta compie oggi un passo fondamentale per il rafforzamento del nostro Servizio sanitario regionale. Con l'approvazione di questo programma di investimenti da oltre 153 milioni, interveniamo in modo concreto su edilizia sanitaria e innovazione tecnologica, pilastri essenziali per garantire cure sempre piu' efficaci, sicure e tempestive ai cittadini del Lazio', ha dichiarato Rocca.

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