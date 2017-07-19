Lazio: Istat, popolazione in calo con 5.709.178 residenti (-0,1%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - Nel Lazio, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 33.699 (-593 rispetto al 2023). Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-3.141 decessi rispetto all'anno precedente). Il tasso di mortalita' e' diminuito dall'11,2 al 10,7 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Frosinone e Rieti. Le donne sono il 51,5% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 167mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile. L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 46,5 a 46,7 anni. Latina e Roma sono le province piu' giovani (rispettivamente 46,1 e 46,6 anni), Rieti e Viterbo quelle piu' anziane (48,7 e 48,1 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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