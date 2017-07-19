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            Lazio: inaugurato il nuovo reparto di ematologia al 'Santa Rosa' a Viterbo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - E' stato inaugurato il nuovo reparto di Ematologia dell'ospedale Santa Rosa, a Viterbo, realizzato al termine di un importante intervento di riqualificazione e ristrutturazione che ha interessato un'intera ala dell'ottavo piano del blocco ospedaliero B. Gli interventi, finanziati con fondi aziendali per un importo superiore al milione di euro, hanno riguardato la completa riqualificazione degli spazi, inclusi pavimentazione, rivestimenti e impianti, dando vita a una struttura moderna progettata per garantire elevati standard di sicurezza e comfort, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari. Il nuovo reparto e' configurato come un'area di degenza ad altissima specializzazione, dedicata alla presa in carico di pazienti con patologie ematologiche acute e croniche che necessitano di ricovero ordinario, monitoraggio clinico continuo, terapie specialistiche e assistenza infermieristica costante.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 12:09:50 (0215)SAN,PA 5 NNNN

              
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