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            Lazio: inaugurato il nuovo reparto di ematologia al 'Santa Rosa' a Viterbo -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - La nuova dotazione incrementa la capacita' ricettiva, passando dagli 8 posti letto precedentemente disponibili a 10 posti letto di degenza ordinaria, con la possibilita' di attivarne un undicesimo in base alle esigenze organizzative. Il reparto dispone di 4 camere doppie e 3 camere singole di isolamento, dotate di zona filtro e sistemi di aerazione a pressione positiva e negativa, fondamentali per la gestione in sicurezza dei pazienti immunodepressi o ad alto rischio infettivo. Grazie alle caratteristiche strutturali e organizzative, il reparto consentira' di trattare non solo patologie ematologiche a bassa e media aggressivita', ma anche casi ad alta complessita', come leucemie acute e linfomi non Hodgkin aggressivi, che fino a oggi venivano indirizzati verso altri centri della Regione.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 12:10:25 (0216)SAN,PA 5 NNNN

              
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