Lazio: inaugurate le nuove case della comunita' di Subiaco e Tivoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - Questo pomeriggio, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato la Casa della Comunita' di Subiaco e quella di Tivoli. Le due strutture, realizzate nell'ambito del programma nazionale Pnrr - Missione 6 Salute, sono state oggetto di un importante programma di riqualificazione dal punto di vista degli investimenti e degli interventi realizzati. Per la Casa della Comunita' di Subiaco, situata in Largo Mazzini 5, l'importo complessivo degli interventi e' stato di circa 560mila euro, di cui 125mila euro dedicati al potenziamento della Centrale Operativa Territoriale (COT).

Per il presidio di Tivoli in Piazza Massimo 1, invece, l'investimento complessivo dei lavori e' stato di circa 750mila euro.

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